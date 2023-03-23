Протидіяти урановим снарядам Росії нічим, тому й істерика, – Жданов
Велика Британія передасть Україні снаряди зі збіднений ураном. Росіяни традиційно підхопили цю новину, мовляв, це нова червона лінія, ескалація і волають на своєму телебаченні про їхню надзвичайну радіаційну небезпеку.
Однак, говорячи про ці снаряди, російські пропагандисти забувають про українські міста, на які падали 3-тонні бомби, фосфорні бомби і зовсім стерли їх з лиця землі. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Жданов розповів, що збіднений уран дешевший ніж вольфрам і його набагато більше. Такої загрози, як розповідають росіяни, для екології він не несе, він загрожує лише пробиттям російської броні.
Але це не брудна бомба і не радіоактивна зброя, і не хімічна зброя. Це звичайний боєприпас, який має стрижень зі збідненого урану та бронепробиття до метра,
– додав експерт.
Російська броня не витримає
Внаслідок виділеної кінетичної енергії, плюс горючі пари, що там створюються, ці боєприпаси є потужною зброєю, повідомив Жданов.
В Росії на сьогодні не існує бронеоб'єкту, який би витримав удар цього боєприпасу. Певно, через це вони і переймаються,
– сказав мовець.
Він зауважив, що пари боєприпасів приносять шкоду людини людині, якщо вона їх вдихне, так вона може отримати випромінювання, але незначне. Тому уран і називається збідненим, адже не має 235 ізотопу.
Цей боєприпас, як спис, входить в землю і навколо нього буде виявлятися присутність важких металів. Після цього проводиться звичайна рекультивація із вилученням цього стрижня із ґрунту, який був навколо нього, і далі ніякої шкоди він не нестиме, розповів військовий експерт.
Жданов пояснив можливості снарядів зі збідненим ураном: дивитись відео
Росіяни панікують від нової військової допомоги Україні
- Пропагандисти почули єдине слово уран, який застосовується у ядерних бомбах і "все лягло в струнку та послідовну пропагандистську лінійку".
- Мовляв, недарма Володимир Зеленський згадував про Будапештський меморандум і ядерну зброю на Мюнхенській конференції з безпеки, так от тепер "англосакси почали постачати її Україні".
- Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв видав, що загроза ядерної війни у світі через ситуацію в Україні не зменшилася, а навпаки, зросла. За його словами, "наслідки для Заходу" зараз набагато більші, ніж вони б були, якби Альянс погодився не розширюватись та "відсунутись" до кордонів станом на 1997 рік.