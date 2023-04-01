Снарядні потуги росіян стихають: Світан сказав, коли у ворога настане снарядний голод

Росіяни все частіше скаржаться на снарядний голод. Натомість міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 1 квітня провів нараду щодо забезпечення окупантів боєприпасами і пообіцяв їх збільшити.

Проте реальна ситуація така, що Росія не має змоги і ресурсу збільшувати свій потенціал, адже всі шляхи вона вже використала. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Світан зауважив, Росії для того, щоб збільшити кількість снарядів на фронті, спочатку потрібно побудувати завод з виробництва обладнання, яке буде їх виробляти, тобто завод з виробництва заводу.

Росії практично немає у кого клянчити

Минулого року росіяни запустили в три зміни усі наявні заводи, які можуть виробляти снаряди. Військовий експерт повідомив, що агресору прогнозували снарядний голод ще півроку тому, тому все, що вони могли зробити, уже зробили.

Максимум, що вони можуть зробити – це клянчити боєприпаси у таких, як вони самі ізгоїв. Мовиться про північну Корею, з Білорусі вони практично все зняли, батька без трусів лишився, можливо, в трусах. Лише уси й труси лишилися в Білорусі, але снарядів там уже нема,

– іронічно додав мовець.

Натомість Китай боїться такого роду дій, Іран зараз навряд чи буде передавати боєприпаси, адже в нього попереду війна з Ізраїлем за ядерне домінування в їхньому регіоні.

За словами Світана, лишається лише Північна Корея, вона буде передавати боєприпаси. Однак в цієї країни є власні проблеми, пов’язані зі Сполученими Штатами Америки, з Японією, тому потужно допомагати вона теж не зможе.

Світан сказав, коли в Росії почнеться справжній снарядний голод: дивитись відео

Коли почнеться криза

Військовий вважає, що близько місяця росіяни ще зможуть працювати, використовуючи 15 – 20 тисяч боєприпасів. А далі працюватимуть "з колес", мовиться про не більше ніж 5 – 7 тисяч снарядів за місяць.

Тому ближче до літа в них почнеться реальний снарядний голод і більше вони не зможуть ніде взяти снарядів. В них лишилося кілька місяців для ухвалення рішень щодо зменшення лінії фронту, адже його просто не витримають з 5 – 7 тисячами снарядів,

– резюмував полковник.

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