Снайпери сучасної війни: протитанкісти майстерно знищують важке озброєння росіян

Росіяни продовжують застосовувати проти ЗСУ важке озброєння. Однак, захисники навчились майстерно знешкоджувати ворожу техніку, тож скоро "друга армія світу" і зовсім не матиме чим атакувати.

Майстерне знищення бойових машин окупантів

Міноборони опублікувало відео, де протитанкісти розповіли про свою тактику, поведінку ворога та власну мотивацію.

Увага Основне завдання – залякування та геноцид: Росія направила в Україну майже 2,5 тисяч кадирівців

Російські загарбники застосовують проти наших сил переважно важке озброєння. Оператори протитанкових комплексів ЗСУ майстерно знищують бойові машини рашистів,

– йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що українські бійці залишаються сильними духом та дають гідну відсіч.

Втрати росіян у війні

Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат. Станом на 15 травня ЗСУ ліквідували 27 400 бійців. Швидкими темпами росіяни також втрачають свою техніку – знищено уже 1220 танків, 2958 броньованих машин та 42 одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, солдати навіть відмовляються виконувати накази.

Цікаво, що британська розвідка повідомила, що вторгнення росіян вийшло далеко за межі прогнозованого ними графіку. Росія втратила близько третини своїх наземних бойових сил, які підготувала для вторгнення в Україну.

На найскладніших наразі Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу ЗСУ відбили 12 атак ворога, знищили 8 танків, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів противника.

Проблеми з наступом у росіян лише посилюватимуться через низку важливих факторів, зокрема: відсутність доступу до обладнання та високих технологій, засобів стеження та розвідувальних дронів, засобів стеження та розвідувальних дронів.

Кажуть, що для Росії надважливими для ведення розвідки та націлювання артилерії є безпілотники. Однак, т халепа – вони виявились вразливими до українських засобів протиповітряної оборони.

До слова, протиповітряна оборона знищила уже 416 ворожих безпілотників. Лише за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил збили 8 повітряних цілей: 7 безпілотників типу "Орлан-10" та 1 літак.

На Ізюмському напрямку перейшли у контрнаступ: дивіться відео