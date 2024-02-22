Опади будуть кілька днів поспіль: в частині України йтиме дощ, сніг

Синоптики прогнозували, що наприкінці тижня в Україні буде без опадів. Втім, не всюди. Так, в одному з регіонів очікується дощ, а подекуди навіть з мокрим снігом.

Де чекати опадів, якою буде погода упродовж 23 – 25 лютого, чи прогнозують ще значні морози найближчими днями, передає 24 Канал.

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Погода на три доби

Синоптики прогнозували, що упродовж п'ятниці – неділі вітер буде південним, південно-східним, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, 23 лютого в Карпатах, а вдень місцями й у більшості південних, центральних, Чернігівській і Сумській областях пориви 15 – 20.

Переважно без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що на Сході та Північному Сході вночі від 1 тепла до 4 морозу, вдень 2 – 8 тепла. Тим часом на решті території вночі 0 – 6 градусів, вдень 6 – 12. Цікаво, що у вихідні на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму до +15 градусів.

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Прогноз погоди на 23 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 26 і 27 лютого дощ очікується тільки на Заході. Втім, без істотних опадів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 27 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру