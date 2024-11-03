У Харкові зранку пролітав перший сніг: місцеві поділилися відео

Вночі 3 листопада у Харкові температура опустила до позначок нижче нуля. Окрім цього, у місті падав невеликий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Сніг у Харкові

Місцеві пабліки вранці 3 листопада зняли кадри першого снігу у Харкові. Попри те, що ніякого снігового покриву не утворилося, це вже є передвісником скорого наближення зими.

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Синоптики попереджали, що у неділю по Харкову очікується хмарна погода з прояснення. Вночі прогнозувалися невеликі опади, а саме мокрий сніг та дощ. Вдень же істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду.

Температура повітря вночі сягала близько 0 градусів, вдень же очікується потепління лише до +4...+6 градусів.

По області же температура вночі опускалася на рівень від -3 до +2, а вдень сягатиме 0...+5 градусів.