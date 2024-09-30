Мороз -5 і сильний вітер: кадри справжньої зимової казки у Карпатах

В останній день вересня у Карпатах випав перший сніг. Кадри зі справжньою зимовою казкою в Івано-Франківській та Закарпатській областях вже зачарували мережу.

Так, відео із засніженими Карпатами опублікували в ДСНС Івано-Франківської області. У Державній прикордонній службі також додали, що "зима перетнула кордон".

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Зимова казка у Карпатах

У понеділок, 30 вересня, в Україні випав перший сніг. Так, в Івано-Франківській та Закарпатській областях у горах вже засніжило.

Як розповіли у ДСНС Прикарпаття, нині у горах температура опустилася до -5 градусів морозу. Також на високогір'ї Карпат сильні пориви вітру – від 20 до 22 метрів за секунду.

Рятувальники наголосили, що у таку погоду краще відмовитися від походів у гори. Також там нагадали, що варто подбати про захист, адже у першу чергу обмороженню піддаються відкриті ділянки шкіри.

Сніг у Карпатах: дивіться відео

У ДПСУ також опублікували фото з першим снігом. Прикордонники влучно додали, що зима вже перетнула український кордон.

Сніг на кордоні з Румунією / Фото ДПСУ

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу повідомляла, що 30 вересня на високогір'ї Карпат може бути мокрий сніг. Вона також попередила, що з перших днів жовтня може бути локальне зниження до 0, однак таке похолодання поки не масове.