Київ та область засипало снігом: яка зараз ситуація на дорогах

31 січня Київ та область накрив потужний снігопад. Тому на дорогах потрібно бути дуже обережними.

Нині на дорогах Київщини працює багато спецтехніки. Комунальники борються з наслідками снігопаду.

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Що відбувається на дорогах Києва та області

Ще з вечора 30 січня дороги почали обробляти протиожеледними засобами, а вночі вже прибирали сніг на вулицях столиці. Протягом ночі працювало 302 одиниці спецтехніки.

Сніг у столиці прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Мер Віталій Кличко розповів, що станом на ранок 31 січня усі вулиці Києва прибрані для безпечного проїзду транспорту.

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На дорогах Київщини також працює спецтехніка:

працює 212 одиниць спецтехніки,

до робіт залучено 282 працівники,

використано 5 032 тонни піщано-соляної суміші.

Киян та мешканців Київської області закликають бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки, а також необхідно бути обережними та дотримуватись безпечної дистанції.



На Київщині чистять дороги / фото КОВА



Комунальники активно працюють / фото КОВА



Київ та область засипало снігом / фото КОВА

Погода на Київщині 31 січня

За даними синоптиків, вдень 31 січня на Київщині прогнозують місцями невеликий сніг із дощем. Подекуди буде ожеледь, а на дорогах ожеледиця.

Протягом дня синоптики прогнозують від -1 морозу до 4 градусів тепла.

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