Про це в етері телемарафону повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

Дивіться також Хмарно, дощі, а подекуди й туман: погода в Україні на 12 листопада

Чи дійсно в Києві йшов сніг?

Кияни 9 листопада ширили мережею кадри, з огляду на які припустили, що це мокрий сніг. Проте Наталія Птуха спростувала припущення.

Синоптикиня пояснила, що те, що виглядало як "сніг", насправді було мрякою, тобто краплі, підсвічені ліхтарями.

За плюсової температури навіть мокрий сніг неможливий, запевняє Птуха. Вона додала, що опадів змішаної фази у столиці поки не було.

Найближчими днями в Україні снігу також не прогнозують. За словами синоптикині, мокрий сніг можливий лише на високогір'ї Карпат, особливо під час проходження окремих атмосферних фронтів.

Поки що інтенсивних процесів, які б утворювали сніговий покрив, в найближчій перспективі немає. Можливо тільки у західних областях опади змішаної фази,

– резюмувала Птуха.

Чи буде похолодання найближчим часом?