Коли у Києві та області будуть значні снігопади

Уже незабаром у столиці знову зміцніють морози. Окрім того, можливі значні снігопади.

Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру. Наталія Голеня розповіла, коли саме чекати значного снігопаду.

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Повернення морозу та значні снігопади

Метеорологиня розповіла, що 4 та 5 січня до 0 – 5 градусів морозу. Окрім того, будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Далі, вже упродовж 6 – 8 січня, зокрема, на Водохреща за григоріанським календарем знову повернуться морози.

До речі, саме 7 – 8 січня у Києві та області можливі значні опади.

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