В яких областях незабаром йтиме сніг, а де вдарить мороз до -15 градусів

В Україні зміцніли морози, подекуди вже очікується до -15 градусів. Окрім того, вже незабаром у частині областей йтиме сніг.

Якої погоди чекати у найближчі три доби, де буде найпрохолодніше, коли та в яких областях йтиме сніг, інформує 24 Канал.

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Прогноз погоди на три доби

В Укргідрометцентрі зазначили, що 6 – 7 грудня в Україні буде переважно без опадів. На дорогах західних і північних областей подекуди ожеледиця. До речі, там буде найпрохолодніше.

Температура вночі 3 – 8 градусів морозу, у західних та північних областях місцями 10 – 15 градусів морозу, вдень 0 – 5 морозу,

– спрогнозували синоптики.

Найтепліше знову буде на Одещині та в Криму. Вночі та вдень там від 0 до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 6 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Уже в п'ятницю у південних та центральних областях очікуються помірні сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. У північних, вдень і в східних областях невеликий сніг. На решті території – без опадів.

Також на Сході окремі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. До речі, температура істотно не зміниться, зауважили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 8 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

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