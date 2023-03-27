Сніг повертається: в Україні різко зміниться погода
27 березня 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Уже з вівторка погода в Україні різко зміниться. Знову прийде суттєве похолодання. Ба більше, серед весни очікується сніг.
Синоптики прогнозують значне похолодання з 28 – 29 березня. Окрім морозів, буде сніг.
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У березні знову йтиме сніг
Сніг прогнозують в Україні вже з вівторка, 28 березня. Зокрема, він йтиме на Заході та частково Півночі. Зауважимо, що йдеться про мокрий сніг, який подекуди йтиме разом з дощем.
Далі, 29 березня, ймовірно, він падатиме вже у більшості областей. Водночас значно похолодає. Зокрема, вночі переважно до -4 градусів, а в Чернівецькій навіть -8.