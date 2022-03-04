Сніг – рятівник для Сум: не залишив місто без води

4 березня 2022 , 22:07
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Джерело:

телеграм-канал Дмитра Живицького

Суми не залишаються без води, у цьому допомагає навіть погода. 4 березня у місті випав сніг.

Про це у своєму телеграмі розповів Дмитро Живицький, керівник Сумської обласної військової адміністрації. Він показав відео 

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У Сумах – сніжить  

"Дякую тобі, погодо, за підтримку. Не залишаєш місто Суми у скрутні часи. Іде сніг, з даху, розтає вода, ми її набираємо у відра. Березень 2022 року", – зазначив Живицький.

Раніше очільник ОВА повідомив, що ворожі війська продовжують переміщення техніки, їхні колони рухаються у напрямку Сум. Втім, куди підуть далі – поки що невідомо.   

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Автор: Ірина Буртик