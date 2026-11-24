Від Києва до Ужгорода: в Україні випав перший сніг
Уночі 24 листопада в кількох містах України випав перший сніг. До ранку він уже розтанув, однак у мережі залишилися світлини та відео зимових пейзажів.
Осінь ще не закінчилася, але в окремих регіонах уже відчувається наближення зими.
Яким був перший сніг в Україні?
Зокрема, уночі перший сніг випав у Києві.
Поки столиця спала, вулиці та автомобілі припорошило снігом. Кияни ділилися першими зимовими кадрами в соцмережах.
Як сніжило у Києві: дивіться відео
Київ припорошило снігом: дивіться відео
Що відбувалося у столиці вночі: дивіться відео
Вранці перший сніг випав і в Ужгороді. На оприлюднених відео видно, як у місті сніжить, однак сніжинки тануть, не встигаючи осісти на землі.
Сніг в Ужгороді: дивіться відео
Засніжило уночі і Львів. І якщо в центрі міста вулиці лише злегка припорошило, то на його околицях була справжня зима.
Сніг у Львові: дивіться відео
Зима наближається до України: дивіться відео
Нагадаємо, напередодні перший сніг випав у Харкові та на Харківщині. З'явилися і сніжні кадри з Буковелі.
Раніше сніг випав і на Львівщині.
Якою буде зима в Україні?
Ця зима в Україні, за прогнозами синоптиків, буде на 1,5 – 2 градуси теплішою за норму. Однак це не означає, що сильних морозів не буде: протягом сезону можливі різкі перепади температури.
Взимку температура може суттєво змінюватися. Наприклад, одного дня в січні може бути +15 градусів, а іншого – до -15 градусів.
Синоптики також зазначають, що останніми роками зими в Україні переважно були теплішими за кліматичну норму. Наприклад, узимку 2019 – 2020 років метеорологічна зима в Україні взагалі не настала. Потепління спостерігали й цієї осені. Зокрема, середня температура повітря в Києві у жовтні становила +11,8 градуса, що на 3,2 градуса вище за норму.