Уночі 24 листопада в кількох містах України випав перший сніг. До ранку він уже розтанув, однак у мережі залишилися світлини та відео зимових пейзажів.

Осінь ще не закінчилася, але в окремих регіонах уже відчувається наближення зими.

Яким був перший сніг в Україні?

Зокрема, уночі перший сніг випав у Києві.

Поки столиця спала, вулиці та автомобілі припорошило снігом. Кияни ділилися першими зимовими кадрами в соцмережах.

Як сніжило у Києві: дивіться відео

Київ припорошило снігом: дивіться відео

Що відбувалося у столиці вночі: дивіться відео

Вранці перший сніг випав і в Ужгороді. На оприлюднених відео видно, як у місті сніжить, однак сніжинки тануть, не встигаючи осісти на землі.

Сніг в Ужгороді: дивіться відео

Засніжило уночі і Львів. І якщо в центрі міста вулиці лише злегка припорошило, то на його околицях була справжня зима.

Сніг у Львові: дивіться відео

Зима наближається до України: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні перший сніг випав у Харкові та на Харківщині. З'явилися і сніжні кадри з Буковелі.

Раніше сніг випав і на Львівщині.

Якою буде зима в Україні?

Ця зима в Україні, за прогнозами синоптиків, буде на 1,5 – 2 градуси теплішою за норму. Однак це не означає, що сильних морозів не буде: протягом сезону можливі різкі перепади температури.

Взимку температура може суттєво змінюватися. Наприклад, одного дня в січні може бути +15 градусів, а іншого – до -15 градусів.

Синоптики також зазначають, що останніми роками зими в Україні переважно були теплішими за кліматичну норму. Наприклад, узимку 2019 – 2020 років метеорологічна зима в Україні взагалі не настала. Потепління спостерігали й цієї осені. Зокрема, середня температура повітря в Києві у жовтні становила +11,8 градуса, що на 3,2 градуса вище за норму.