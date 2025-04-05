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24 Канал Новини України Сніг й похолодання накрили західні області: кадри сьогоднішньої негоди
5 квітня, 22:24
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Сніг й похолодання накрили західні області: кадри сьогоднішньої негоди

Дмитро Усик
Основні тези
  • 5 квітня в Україні різко похолодало, знизилася температура і випав сніг у кількох західних областях.
  • Синоптики прогнозують подальше похолодання з мокрим снігом в інших регіонах 6 квітня, з нічними заморозками до -3 градусів.
  • Жителі Волинської, Львівської та Івано-Франківської областей поділилися відео квітневих снігопадів.

Початок квітня встиг порадувати українців справжньою весною, проте ненадовго. Вже на п'ятий день місяця температура в низці областей знизилася, а подекуди навіть випав сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Що відомо про сьогоднішній сніг в Україні

Так, у суботу, 5 квітня, температура на Заході України різко знизилася – термометри фіксували вдень +5...+10 градусів. У західних областях пройшов невеликий дощ, а на Закарпатті та Прикарпатті – ще й значні опади.

Прогноз виявився правдивим, і вже вночі у низці областей фіксували дощ. Також деякі регіони засипало снігом. Зокрема, кадри з квітневою негодою поширили жителі Волинської, Львівської, Івано-Франківської областей. Ба більше – сніговий покрив навіть затримався на деякий час.

У Волинській області випав сніг: дивіться відео

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Зауважимо, що похолодання прокотиться рештою областей вже 6 квітня. Синоптикиня Наталія Птуха попередила, що у західних областях, Житомирській і Вінницькій уже буде мокрий сніг і зниження нічної температури до заморозків інтенсивністю 0...-3 градуси. Удень всього +1...+4.