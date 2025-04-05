Сніг й похолодання накрили західні області: кадри сьогоднішньої негоди

Початок квітня встиг порадувати українців справжньою весною, проте ненадовго. Вже на п'ятий день місяця температура в низці областей знизилася, а подекуди навіть випав сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Що відомо про сьогоднішній сніг в Україні

Так, у суботу, 5 квітня, температура на Заході України різко знизилася – термометри фіксували вдень +5...+10 градусів. У західних областях пройшов невеликий дощ, а на Закарпатті та Прикарпатті – ще й значні опади.

Прогноз виявився правдивим, і вже вночі у низці областей фіксували дощ. Також деякі регіони засипало снігом. Зокрема, кадри з квітневою негодою поширили жителі Волинської, Львівської, Івано-Франківської областей. Ба більше – сніговий покрив навіть затримався на деякий час.

У Волинській області випав сніг: дивіться відео

Львівщину накрили опади: дивіться відео

У Микуличині пішов сніжок: дивіться відео

Зауважимо, що похолодання прокотиться рештою областей вже 6 квітня. Синоптикиня Наталія Птуха попередила, що у західних областях, Житомирській і Вінницькій уже буде мокрий сніг і зниження нічної температури до заморозків інтенсивністю 0...-3 градуси. Удень всього +1...+4.