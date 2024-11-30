Сніг в Україні: чи буде багато опадів у грудні

Очікується, що цього року грудень в Україні буде близьким до норми. Середня місячна температура передбачається в межах -4 – +2 градусів.

Та чи буде у грудні багато опадів, зокрема, снігу, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні: погода на грудень

Експертка розповіла, очікується, що кількість опадів у грудні буде в межах норми. Втім, можливо, подекуди навіть трохи менше за норму. Загалом за розрахунками, місячна кількість опадів становитиме 34 – 78 міліметрів, у гірських районах – 81 – 105 міліметрів.

Єдине що, через антициклон на початку грудня, у перші 5 днів, скоріш за все, буде мінімум опадів,

– зазначала Наталія Птуха 25 листопада.

До речі, за світових прогностичних центрів й аналізами наших фахівців, очікується, температура в перший місяць зими також буде близькою до норми.

Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода,

– наголосила синоптикиня.

За даними Укргідрометцентру, абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Втім, у східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями було до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.

Абсолютний максимум – +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20, на півдні Криму до +25 градусів.

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