Цього тижня сніг завітав до більшості областей України. Подекуди навіть утворився покрив.

Та чи будуть сильні снігопади найближчими днями, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

Синоптикиня розповідала, що 14 – 15 листопада, у більшості областей буде невеликий мокрий сніг.

Якщо говорити про Південь, опади переважно будуть рідкої фази, – дощ. Захід, Північ і Центр – якраз-таки у вигляді мокрого снігу. Сильні опади не очікуються,

– наголосила Наталія Птуха.

Експертка зазначила, йдеться лише про невеликий мокрий сніг. Це до 5 міліметрів опадів. Пояснила, тобто це опади, коли вони розтають.

"Якщо міряти сніг, то треба міряти той, який нападе, якщо він розтане, то шар води повинен бути до 5 міліметрів у спеціальних мірних стаканчиках. Тобто це не висота снігового покриву", – підкреслила синоптикиня.

Водночас зауважила, на ранок 13 листопада по території Україні максимальна висота снігового покриву сягала до 4 сантиметрів. Це Тернопільська, Вінницька, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області. Також трішечки Закарпатська, однак, там переважно гори.

"Але цей сніговий покрив, звичайно, не тривалий. Тому що температурні показники на вихідних підвищаться. Відповідно швиденько все розтане", – зауважила Наталія Птуха.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду, зокрема, чи вдарять у листопаді сильні морози, буде рання зима, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

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Коли припиняться опади