Де в Україні вже в листопаді випаде сніг

9 листопада 2023, 08:00
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Джерело:

NV

В Україну вже прийшло похолодання. І хоча морозів синоптики ще не прогнозують, втім, подекуди йтиме сніг.

Де саме його чекати, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що, за попередніми розрахунками, з другої половини листопада температура буде відчутно знижуватися.

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Де в Україні прогнозують сніг

Попередньо, уже 13 – 14 листопада  очікуються певні зміни, перебудова синоптичних процесів. Щоправда, прогнози різних моделей різняться.

Поки ще навіть не снігопади, а просто сніг, або навіть опади змішаної фази — сніг з дощем, або просто мокрий сніг очікуються лише переважно в Карпатах. Там це явище і було вже періодично, і знову може бути, особливо після проходження циклону в середу, а потім і в суботу. Там вже, в принципі, навіть сніговий покрив утвориться,
– підкреслила Наталія Птуха.

Синоптикиня додала, що решту території поки що оминають такі снігові повноцінні циклони. Однак, це прогноз до середини листопада, тобто до 15-го числа. Далі ситуація може змінитися.

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Зверніть увагу! Укргідрометцентр прогнозував, що вночі 9 листопада на Південному Сході та Сході пройдуть помірні, на решті території невеликі дощі. У Карпатах – з мокрим снігом. До речі, він очікуєтьчя й 11 листопада. 

Додамо, що вночі стовпчики термометрів вже сягатимуть 0 – 7 градусів тепла. Вдень 7 – 13. Тож одягайтеся тепліше, бо на вулиці вже буде прохолодно.

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Автор: Юлія Муріна