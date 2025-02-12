Коли йтиме сніг по всій Україні: чи чекати сильних снігопадів найближчими днями

Найближчими днями в більшості областей опади не очікуються. Втім, незабаром можливий сніг по всій Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

За прогнозом синоптиків, 13 лютого без опадів. Вночі та вранці на Північному Сході й у Карпатському регіоні подекуди туман. Вночі -4 – -11 градусів. Однак, у східних областях і Карпатах до -15. Вдень від -3 до +2 градусів, на Заході й Одещині 0 – +5 градусів.

У п'ятницю, 14 лютого, у західних, вдень і в північних областях очікується невеликий сніг і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Тим часом на решті території без опадів. Температура повітря вночі -3 – -8 градусів, на Лівобережжі -8 – -13, вдень від -1 до +4 градусів, а на Півдні до +8.

15 лютого часом сніг. У західних і північних областях вдень опади припиняться. На дорогах ожеледиця. Упродовж доби 0 – -6 градусів протягом доби. Однак, вночі на Заході -6 – -11 градусів. На Півдні від -3 до +2 градусів.

У найближчі 3 доби вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, уже в неділю, 16 лютого, опади можливі по всій Україні. Так, очікується невеликий сніг.

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Орієнтовний прогноз погоди на 16 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, раніше синоптики зробили прогноз погоди на лютий 2025 року. Зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається від -3 градусів до +2, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 25 – 65 міліметрів, – менше за норму.