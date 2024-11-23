Коли в Україні припиняться снігопади та дощі

Цього тижня опади накрили всю Україну. Частину областей засипало снігом. Подекуди навіть утворився значний покрив.

Коли припиняться ж опади в Україні, повідомляє 24 Канал.

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Як довго ще будуть дощі і сніг

В Укргідрометцентрі прогнозували, що на Сході 24 листопада йтиме помірний (у Луганській та Донецькій областях подекуди значний), 25 – 26 листопада місцями невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Тим часом на решті території вже без опадів.

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Прогноз погоди на 24 – 26 листопада / Скриншоти з Укргідрометцентру

Синоптики додали, у Карпатському регіоні, вдень 26 листопада на Заході невеликий дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни, крім Півдня, місцями ожеледиця.

До речі, у неділю на Південному Сході та в Карпатах подекуди пориви північно-західного вітру, 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі -1 – -7 градусів, 24 листопада на Сході, 25 – 26 листопада на Заході, вдень в Україні від -3 до +2 градусів. У південній частині, 25 – 26 листопада й у західних областях 0 – +5 градусів.

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