Сніг в Україні: в яких областях утвориться сніговий покрив до 10 сантиметрів

Найближчими днями в частині України йтиме сніг. Очікується утворення снігового покриву висотою до 10 сантиметрів.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Волинь посеред березня засипало снігом: у мережі показали фото

Сніг в Україні

Синоптикиня зауважила, що в деяких регіонах ситуація почала змінюватися у п'ятницю. Втім, у суботу циклон принесе більш відчутні зміни. 15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних і північних областях навіть із переходом у сніг.

Це Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області. Навіть очікуємо на тимчасове утворення снігового покриву. Висота від 3 до подекуди 10 сантиметрів, не більше. Подекуди, звичайно, може бути налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця,

– розповіла Наталія Птуха.

Додала, поки що досить-таки локально, втім, все одно треба бути готовими. Адже особливо в березні усе залежать від температури, під час якої будуть йти ці опади.

"Якщо вже буде трохи нижче нуля, то, звичайно, весь цей комплекс зимових явищ може бути в цих регіонах", – пояснила синоптикиня.

Дивіться також Чи можуть у березні вдарити сильні морози

Морози в Україні

Наталія Птуха також розповіла, що вже 17 – 19 березня остаточно зміняться повітряні потоки на північно-західні. До території України буде надходити з півночі арктичне повітря.

"Відбудеться зниження температури. Вночі, починаючи з 17 числа, температура становитиме навіть -1 – -8 градусів подекуди по Україні. Вдень 0 – +6 градусів", – зазначила представниця Укргідрометцентру.

Дізнайтеся також Чи буде наступна зима в Україні також теплою: відповідь метеорологині

Прогноз погоди на 15 – 19 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, за кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум температури, який за всю історію метеоспостережень фіксували в Україні в березні, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів. Втім, такі сильні морози зараз не очікуються.