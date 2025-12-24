Різдвяна казка: Прикарпаття за ніч засипало снігом

До Прикарпаття напередодні Різдва завітала справжня зимова казка. Регіон засипало снігом у ніч на 24 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал та показує засніжені кадри.

Яка погода на Прикарпатті?

Напередодні синоптики попереджали, що протягом ночі та в першій половині дня 24 грудня по Івано-Франківській області та місту буде налипання мокрого снігу та ожеледь.

Сніг у місті Надвірна / Фото надане 24 Каналу

По регіону на 24 грудня оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

Прикарпаття засніжило / Фото надане 24 Каналу

Вітер на Прикарпатті цього дня буде східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, вдень місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура коливатиметься від -1 до -6 градусів.

Сніг на Івано-Франківщині / Фото надане 24 Каналу

Припорошило снігом й сам Івано-Франківськ.

Сніг в Івано-Франківську / Фото надане 24 Каналу

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області повідомила, що найбільше роботи на Буковецькому, Вишківському, Кривопільському та Яблуницькому перевалах, а також на автошляхах львівського напрямку – М-30 Стрий – Ізварине та Н-09 Мукачево – Львів.

Ситуація на дорогах Прикарпаття: дивіться відео

