Сніг та мороз на початку весни: на скільки ще затримається в Україні зимова погода

Сьогодні вже сьомий день весни, втім, вночі майже на всій території України ще продовжують панувати морози. Ба більше, у частині областей знову випав сніг.

Наскільки ще в Україні затримаються морози та сніг, коли ж чекати сталого потепління, розповідаємо далі.

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Скільки ще будуть морози та сніг

Новий тиждень березня у частині областей розпочався снігом. Зокрема, у понеділок він знову завітав на Захід та Північ України. Щоправда, без сильного морозу. Всього вночі прогнозували до -5 градусів.

Вночі (7 березня – 24 Канал) у західній частині невеликий сніг, у Приазов'ї невеликий сніг з дощем, вдень у північних, центральних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ; на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

Загалом температурний мінімум у темну пору доби -4 градуси. Натомість вдень всюди плюси, а на Півдні вже навіть до 14 градусів тепла.

Прогноз погоди на 7 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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8 березня суттєво потепліє

За попереднім прогнозом, 8 березня у західних та північних областях буде невеликий дощ, в інших – без істотних опадів. Втім, весняне сонечко у середу порадує своїм теплом.

Вночі невеличкі морози, ймовірно, будуть лише на Чернігівщині. Тож майже на всій території України вже +1...+4 градуси тепла.

Ба більше, вдень очікується значно вища температура. На Заході та Півночі переважно до +10, у центральних і східних областях +13, на Півдні навіть до +16 градусів.

Прогноз погоди на 8 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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9 березня знову похолодає

Вже у четвер, 9 березня, в Україні знову похолодає. До речі, раніше про це попереджала синоптикиня Наталка Діденко.

Окрім того, на Заході та Півночі знову будуть дощ та сніг. Однак, за попереднім прогнозом, стовпчики термометра не опустяться нижче -1 градуса.

10 та 11 березня, ймовірно, без снігу, втім з дощем. Опади прогнозують на всій території нашої держави. Втім, подекуди вони будуть незначними.

Зауважимо, що вночі у більшості областей, будуть хоч і невеликі, але плюси. Найтепліше на Півдні – до +7 градусів.

На початку наступного тижня ще можливий мороз, але вже без снігу

У коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що на початку наступного тижня ще можливий мороз.

У нічні години ще може бути невеликий мороз, але вдень вже плюсова температура. Опади по Україні також можуть бути, але переважно вже рідкої фази, тобто дощ,

— зазначила Птуха.

Це цікаво! Раніше синоптик Ігор Кібальчич писав, що у другій декаді місяця можливі короткочасні вторгнення холоду з північного сходу по ультраполярній траєкторії та зниження температури вночі нижче -10 градусів (за винятком південних областей і Закарпаття).



Найтеплішою в більшості областей очікується саме третя декада березня. "У південній половині денна температура на кінець березня перевищуватиме +20 градусів. З цього моменту відновиться стійкий курс на весну", – додав Кібальчич.