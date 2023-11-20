Подекуди 20 сантиметрів опадів: синоптики розповіли, де в Україні випало найбільше снігу

У понеділок вранці багато українців побачили навколо себе неймовірну зимову казку. В Укргідрометцентрі розповіли, де випало найбільше снігу.

Білий сніг замість сірого асфальту завжди виглядає казково. Однак разом з тим у комунальних служб з'явилося більше клопоту.

Дивіться також Медики важко добирались на виклик, всюди повалені дерева: наслідки снігопаду на Дніпропетровщині

Де випало найбільше снігу

В Укргідрометцентрі розповіли, що жителі Дніпропетровської та Харківської областей найбільше відчули подих зими – там випало найбільше снігу. Зокрема, на метеостанції Чаплине спостерігається 18-сантимтрова висота снігового покриву.

Не обійшло стороною також Запорізьку область, Сумщину, Полтавщину, Миколаївщину, Херсонщину, Кіровоградщину, Черкащину, Донеччину, Крим та весь західний регіон України.



Скільки снігу випало в регіонах / Фото Укргідрометцентр

У деяких місцях до 20 сантиметрів опадів: яка ситуація в регіонах

На Харківщині досі триває ліквідація наслідків снігопаду, що спостерігається від вечора неділі. Олег Синєгубов розповів, місцями в області випало до 20 сантиметрів опадів.

Для розчищення доріг державного та місцевого значення використано 185 одиниць спеціальної техніки та більше ніж 2 тисячі тонн протиожеледних матеріалів. Усього розчищено понад 1 800 кілометрів автодоріг.

Наразі проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено й ускладнень руху немає. Наразі служби повторно обробляють небезпечні ділянки та розширюють проїзну частину.

На Полтавщині дорожні служби теж ліквідовують наслідки негоди ще з ночі.

Натомість на Прикарпатті на державних і місцевих автошляхах розчищали сніг понад 150 робітників та близько 120 одиниць техніки. Використали майже 1 тисячу тонн протиожеледної суміші для обробки покриття.

У Кропивницькому теж випав перший сніг. Найбільше вночі сніжило на сході та в центральній частині Кіровоградщини, на дорогах місцями зʼявлялася ожеледиця.

Комунальники міста очищають від снігу і льоду тротуари та прибудинкові території. До слова, за неприбраний сніг кропивничан штрафуватимуть. Сума штрафів – від 340 до 1700 гривень.