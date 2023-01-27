Майже по всій Україні йтиме сніг: чи чекати заметілі
Джерело:Укргідрометценр
Вже незабаром майже на всій території нашої держави очікується сніг. За прогнозом синоптиків, цього разу здебільшого він буде помірним. Однак, чи чекати сталого сніговогу покриву та заметілі, розповідаємо далі.
Коли в Україні буде сніг
Опади завітають до частини областей вже на цих вихідних. Втім, незабаром поширяться майже на всю територію України.
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Так, уже у вівторок, 31 січня, синоптики прогнозують сніг усюди, окрім, Сходу та Криму. Зауважимо, що у більшості регіонів очікуються помірні опади.
Окрім того, вночі 2 – 4 градусів морозу. Натомість вдень – невеликі плюси. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду.
Чи чекати заметілі
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу зазначила, що погода в Україні вже набуває зимовий характер. Тож вночі нас очікує стабільний мінус.
Вже є надія, що трошечки буде сніжок. Знову ж таки, поки що невеликий. Дещо більший може бути, звичайно ж, у Карпатському регіоні, залежно від висоти, але якогось також сталого снігового покриву, сильних снігових заметів до кінця січня ми не очікуємо,
– зазначила Птуха.