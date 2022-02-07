Снігопад, дощ і шквали: в Україні – штормове попередження
7 лютого 2022 , 08:31Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
У західних областях України 7 лютого прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про значний сніг, дощ і шквальний вітер.
В Українському гідрометеорологічному центрі повідомляють про I рівень небезпечності – жовтий.
Читайте також Нульова видимість: рятувальники показали хуртовину в Карпатах і просять не йти у гори
Штормове попередження
В Україні у понеділок, 7 лютого, в західних регіонах попереджають про погіршення погодних умов:
- На Волині, Рівненщині, Тернопільщині та Хмельниччині – вітер 15 – 24 метри за секунду;
- На Львівщині, Прикарпатті та Буковині – снігопади й сильний вітер 15 – 24 метри за секунду;
- На Закарпатті – значний мокрий сніг і дощ, а також шквали 15 – 24 метри за секунду.
В Україні оголосили штормове попередження / Дані Укргідрометцентру