Як у кіно: Київ у блекауті накрив сильний снігопад – казкові кадри

Доки Київ у блекауті після останньої російської атаки, місто засипає значним снігом. Кияни діляться кадрами нічного снігопаду.

24 Канал зібрав фото та відео зимової краси у столиці та області.

Яка погода у Києві?

Місцеві відзначають, що у столиці мете як у кіно.

Снігопад у Києві / Фото Владислава Кравцова

Зимова казка у Києві: дивіться відео

У КМДА розповіли, що через хуртовину на дороги виїхали 124 одиниці спецтехніки "Київавтодору".

Працюють також 23 бригади з ручного прибирання у складі 128 працівників.

Снігопад у Києві / Фото Владислава Кравцова

Київ засипає снігом: дивіться відео

"Першочергово обробляють та прибирають сніг на зупинках, сходових маршах та підходах до наземних і підземних переходів та інших пішохідних зонах", – розповіла київська влада.

Столицю засніжило / Фото надане 24 Каналу

Снігопад у Києві: дивіться відео

Добряче засніжило уже й область, зокрема, Бучу.

Хурделиця у Бучі: дивіться відео

