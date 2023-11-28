Висока небезпека на Заході: у Карпатах можуть зійти снігові лавини
Джерело:ДСНС
Третій день по всій Україні вирує негода у вигляді снігових хуртовин і дощів. За прогнозами синоптиків, вже у ніч проти 29 листопада до нашої країни завітає новий циклон, який найбільше "покаже себе" на Заході.
Сьогодні 28 листопада о другій половині дня на територію України вже почав надходити новий циклон з південного заходу.
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Штормове попередження для львівян
Вже завтра, 29 листопада, у Львові очікується чергове погіршення погодних умов. Дороги міста вкриє ожеледиця. Пориви вітру долатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Мерія Львова закликає жителів міста бути обачними і у разі виникнення надзвичайних ситуацій звертатися по допомогу за гарячою лінією.
У високогір’ї Карпат можливе сходження лавин
Тим часом у Карпатах через негоду зросла загроза сходження лавини. Як зазначають синоптики, 28 – 29 листопада через хуртовини та снігопади на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей, існуватиме значна снiголавинна небезпека.
Що очікувати від нового циклону
- Новий "гість" рухатиметься із південного заходу на північний схід через Київську та Житомирську області. Заходитиме він з Чернівецької та Вінницької областей.
- Пориви вітру в Україні можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду, а у південних областях місцями аж до 25 метрів на секунду.
- Значний сніг випаде у Закарпатській, Львівській, Волинській, а також Рівненській областях.
- Мокрий сніг і дощ пройдуть вночі і вранці у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях, а вдень – у Сумській і Харківській.
- Тим часом в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях вночі та зранку будуть значні дощі.