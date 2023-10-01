У Снігурівці на Миколаївщині прогриміли два вибухи
У ніч проти 1 жовтня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Відомо, що під час атаки два вибухи пролунали у Снігурівці, що на Миколаївщині.
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 30 вересня ворог запустив кілька груп "Шахедів", а вже після півночі – ракети типу С-300. Ближче до 2 ночі стало відомо, що у Снігурівці, що на Миколаївщині, пролунали два вибухи.
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Що відомо про вибухи у Снігурівці01:39 Глава Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що у Снігурівці пролунали два вибухи. За його словами, на місці працюють відповідні служби. Високопосадовець додав, що попередньо без жертв. Водночас він попрохав мешканців не покидати укриттів. Власне, на той момент в області все ще була повітряна тривога.
Власне, повітряну тривогу на Миколаївщині озвучили ще о 22:21 30 вересня. Причиною став запуск дронів-камікадзе "Шахед" з тимчасово окупованого півострова Крим. Відбій загрози з неба був вже о 01:54 1 жовтня.
Звернімо увагу, що станом на 02:10 жодної додаткової інформації ані від Івана Кухти, ані від глави ОВА Віталія Кіма не надходило. Очікуємо, що зранку місцева влада актуалізує дані та розповість більше про те, що сталося у Снігурівці цієї ночі.