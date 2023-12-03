"Я кинув все": в ДСНС розповіли про порятунок немовляти і породіллі під час снігового шторму

На Одещині нещодавно вирувала негода. Співробітники ДСНС рятували людей зі снігової спатки.

Голова МВС України Ігор Клименко виклав невеликий документальний фільм, який присвячений порятунку людей під час снігового шторму на Одещині. Міністр наголосив, що пишається кожним рятувальником.

До теми Через негоду у дорозі застрягли породіллі: в Одеській ОВА розповіли про ситуацію

Як рятували породілля

Водій 23 частини 3-го пожежно-рятувального загону міста Кілія Андрій Білогруда заявив, що їх почало замітати 23 листопада близько 10-ї години. Співробітники ДСНС почали отримувати прохання про допомогу та повідомлення, що траса Одеса – Рені засипана снігом.

, через негоду трасу Одеса – Рені довелося перекривати. Також внаслідок сніжного шторму в Україні перекривали й інші автошляхи в кількох областях. Потім рух відновили

Працівники ДСНС отримали повідомлення, що за вагітною жінкою їдуть медики. Рятувальники супроводжували карету швидкої, однак цій автівці було нереально далі проїхати.

Ми пересадили медиків до себе в машину, поїхали туди, забрали породілля і доставили до траси Одеса – Рені. І вона (вагітна жінка – 24 Канал) за декілька кілометрів від машини швидкої народила дівчинку,

– сказав рятувальник.

За його словами, мама назвала свою дитину Світланою.

Як рятували людей на Одещині: дивіться відео



Як рятували немовля

Близько 20:30 рятувальники отримали повідомлення, що в заметі стоїть Lada Priora, в якій перебуває 2-місячна маленька дитина. Начальник групи рятувальних робіт міста Знаменка Анатолій Стоянов поділився деталями цієї зворушливої історії.

У мене теж дитина маленька – рік. А тут двомісячна дитина. Я кинув все, я прийняв таке рішення, я взяв на себе цю відповідальність. Кажу: я її витягну в будь-якому випадку, я туди доїду, чого б мені це не вартувало,

– розповів Анатолій.

Він сів на "Урал" з колегами. Пробиватися до легковика довелося по зустрічній смузі, адже дорога була засипана, і на ній стояла купа машин. За словами рятувальника, тато, мама та ця маленька дитина застрягли на дорозі з самого ранку. У них закінчувався бензин, також у немовляти не було чого їсти. Рятувальники довезли їх до Знаменки через 2 години, розмістили сім'ю у готелі, зігріли та нагодували дитину. Потім Анатолій телефонував батькам немовляти та цікавився, чи все у них добре.