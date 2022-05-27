Собор УПЦ МП висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні

Собор Української Православної Церкви вирішив повністю від'єднатися від Російської православної церкви. Також УПЦ засудила війну Росії проти України.

УПЦ МП висловила незгоду з позицією патріарха Кирила

Крім того, УПЦ висловила незгоду з позицією Кирила щодо війни в Україні. Про це йдеться у постанові Собору Української Православної Церкви від 27 травня 2022 року.

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