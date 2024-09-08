На пляж Сочі викинуло морську міну: відпочивальники здивували своєю реакцією

У російському Сочі на убережжі відпочивальники виявили морську міну. Те, як вони безпечно поводилися із небезпечним предметом, потрапило на відео.

На одному із місцевих пляжів Сочі до берега викинуло величезну морську міну, схожу на гігантського їжака.

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Росіяни тягалися із морською міною

Не довго думаючи, кілька відпочивальників почали витягувати її з води. Решта росіян мовчки спостерігала за їхнями діями.

Витягнувши міну на берег, туристи потягнули її пляжем. Окрім того, вони постукували по ній камінням.

Безглузда поведінка відпочивальників не лишилася непоміченою і потрапила до мережі.

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До слова, у російському Іркутську під час фестивалю "Щастя чистої води" прорвало каналізацію, що спричинило затоплення міста фекаліями.