Сталася "планова пожежа": у російському Сочі спалахнув вогонь в районі аеропорту
У Росії не минає жоден день без гучних вибухів, "бавовни" та яскравої пожежі. Цього разу вогонь спалахнув у російському курортному місті – Сочі.
Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, вогонь спалахнув у районі аеропорту у Сочі, передає 24 Канал.
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У Сочі була "планова пожежа" на аеропорті
Російські пабліки 13 березня ширили у мережі інформацію, що "щось відбувається у Сочі". На відео, які публікували росіяни, можна побачити великий стовп чорного диму, який бачили у районі аеропорту.
У Сочі дим бачило все місто: дивіться відео
Громадяни країни-агресорки припускали, що міг горіти черговий літак росіян. Однак у російському МНС і в самому аеропорту заявили, що "пожежа запланована, це навчання".
У Сочі була "планова пожежа" в районі аеропорту: дивіться відео
У самому російському міністерстві заявляли, що, мовляв, дим, який можна побачити на території аеропорту, є буцімто "результатом навчальних заходів, які проводять аварійно-рятувальні служби аеропорту спільно з підрозділами МНС міста".
Там також підкреслили, що спалах, який бачили місцеві жителі, є нібито "спланованим для відпрацювання гасіння пожежі".
У Бєлгороді було гучно та неспокійно
- Російські пропагандисти повідомили, що зранку 14 березня Бєлгород зазнав масованого обстрілу. Внаслідок атаки, за словами росіян, є прильоти по легковому автомобілю і кількох будинках.
- Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков наголосив, що буцімто над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала система ППО". За словами росіянина, нібито збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста.
- Крім того, за словами Гладкова, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка у Бєлгороді.
- Росіяни у телеграм-каналах виклали багацько фото та відео з вибухами та димом у небі. Також є фото з металевими уламками, які знайшли жителі.
- Крім того, громадяни країни-агресорки повідомляють, що 14 березня у районі Кварцової гори в Магаданській області впав вертоліт Мі-8 з вахтовиками. На борту перебували люди, є загиблі та постраждалі.