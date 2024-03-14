Сталася "планова пожежа": у російському Сочі спалахнув вогонь в районі аеропорту

У Росії не минає жоден день без гучних вибухів, "бавовни" та яскравої пожежі. Цього разу вогонь спалахнув у російському курортному місті – Сочі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, вогонь спалахнув у районі аеропорту у Сочі, передає 24 Канал.

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У Сочі була "планова пожежа" на аеропорті

Російські пабліки 13 березня ширили у мережі інформацію, що "щось відбувається у Сочі". На відео, які публікували росіяни, можна побачити великий стовп чорного диму, який бачили у районі аеропорту.

У Сочі дим бачило все місто: дивіться відео

Громадяни країни-агресорки припускали, що міг горіти черговий літак росіян. Однак у російському МНС і в самому аеропорту заявили, що "пожежа запланована, це навчання".

У Сочі була "планова пожежа" в районі аеропорту: дивіться відео

У самому російському міністерстві заявляли, що, мовляв, дим, який можна побачити на території аеропорту, є буцімто "результатом навчальних заходів, які проводять аварійно-рятувальні служби аеропорту спільно з підрозділами МНС міста".

Там також підкреслили, що спалах, який бачили місцеві жителі, є нібито "спланованим для відпрацювання гасіння пожежі".

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