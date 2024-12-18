Затоплює вулиці і зносить автівки: у російському Сочі вирує сильна повінь
Деякі вулиці російського міста Сочі сильно затопило через те, що річка вийшла з берегів. Через негоду у місті оголошено штормове попередження, жителі сидять без світла.
Потужну повінь спричинила річка Херота. Про це 24 Канал пише з посиланням на росЗМІ.
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Повінь затоплює міста і села
Потоки води у Сочі мають таку силу, що зносить машини і дерева на своєму шляху. Підтоплення фіксують поблизу житлових будинків. Вода затопила прилеглі низовинні території на трьох вулицях. У МНС зазначили, що до будинків вода не заходила.
У Сочі 18 грудня вирує сильна повінь / Фото із соцмережі Х
У Сочі повінь підтоплює вулиці / Фото із соцмережі Х
Через стихію у деяких частинах міста почалися проблеми з електрикою. Людям стало важко пересуватися автомобілем через перекриття доріг.
Через повінь заблоковано рух / Відео Astra
На головній вулиці в Адлерському районі на дорогу впало дерево. Повінь дісталася траси "Адлер – Сочі". Також для руху перекрили ділянку траси "Джубга – Сочі". У Кудепсті швидкий потік води зніс припарковані автівки. У той же час в селі Мацеста зійшов зсув і заблокував дорогу.
Через зсув на трасі поблизу Сочі заблоковано дорогу / Відео Astra
Небезпечна негода у Сочі
Жителів попередили, що стихія продовжує вирувати, і найближчим часом із берегів може вийти річка Східний Дагомис.
Крім того, погода неспокійна і на Червоній Поляні та інших гірських районах Сочі. Там розпочався сильний снігопад, через який оголосили штормове попередження.
У гірських районах Сочі почався сильний снігопад / Фото із соцмережі Х
Нагадаємо, останній раз сильна повінь у Росії була у квітні 2024 року. Тоді у місті Орськ стався прорив дамби, вулиці майже повністю затопило водою. Внаслідок цього загинули щонайменше 5 жителів. Однак російська влада приховала точну кількість жертв.