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Софія Ротару показала, як виглядає після госпіталізації: фото

596 Читать новость на русском
Софія Ротару
Софія Ротару / Фото з Іnstagram

Українська співачка Софія Ротару, яку раніше раптово госпіталізували у Росії, повернулася додому в Україну до свої близьких.

Як відомо, Софія Ротару потрапила до реанімації у російській Уфі, де у неї був корпоративний концерт. За неофіційною інформацією, у Софії Михайлівни була підозра на інсульт.

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Водночас сама артистка подробицями не ділилася, лише сказала, що її виписали з лікарні.

А також Софія Ротару все частіше публікує фотографії із своїми рідними. Наприклад, нещодавно вона виклала знімок зі своїм сином Русланом, показавши, як виглядає після госпіталізації та без косметики.

Софія Ротару з сином

Софія Ротару з сином

 

Теги: Новини України LifeStyle Софія Ротару Музика
Джерело: 24 Канал
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