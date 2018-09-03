Софія Ротару показала, як виглядає після госпіталізації: фото
Українська співачка Софія Ротару, яку раніше раптово госпіталізували у Росії, повернулася додому в Україну до свої близьких.
Як відомо, Софія Ротару потрапила до реанімації у російській Уфі, де у неї був корпоративний концерт. За неофіційною інформацією, у Софії Михайлівни була підозра на інсульт.
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Водночас сама артистка подробицями не ділилася, лише сказала, що її виписали з лікарні.
А також Софія Ротару все частіше публікує фотографії із своїми рідними. Наприклад, нещодавно вона виклала знімок зі своїм сином Русланом, показавши, як виглядає після госпіталізації та без косметики.
Софія Ротару з сином
Софія Ротару з сином
Джерело: 24 Канал
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