Софт, шифри, секретні документи: кіберфахівці ГУР зламали міноборони Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели чергову успішну спецоперацію проти агресора. У результаті DDoS-атаки вдалося отримати доступ до серверів міністерства оборони Росії.

Одержана внаслідок атаки інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про атаку на вороже міноборони

Внаслідок успішної DDoS-атаки наша спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало міноборони Росії. Окрім того, масивом секретної службової документації ворожого міністерства війни.

Кіберфахівці зламали російські міноборони / Фото ГУР

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді, а також інші документи, які циркулювали між 2000 структурних одиниць силового відомства держави-агресора.

Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО Росії, а ще заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ",

– зазначили в ГУР.

Зокрема, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилася службова документація заступника міністра оборони Росії Іванова Тімура Вадімовіча. До речі, зауважили в ГУР, цей заступник Шойгу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

Робота у кіберпросторі росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі – буде!

– підкреслили в Головному управлінні розвідки.

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