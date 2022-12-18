Сьогодні будьте особливо обережні, – у Запорізькій ОВА попередили про небезпеку

У Запоріжжі та області оголосили повітряну тривогу. Місцева влада попереджає жителів регіону не ігнорувати сигнали, адже існує небезпека життю.

У неділю, 18 грудня, близько 17:00 по всій території Запорізької області оголосили повітряну тривогу. Власне, удари по регіону, на жаль, не чимось незвичним, тому ніколи не можна ігнорувати попередження про небезпеку.

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Що кажуть про тривогу в ОВА

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександро Старух відреагував на ситуацію. З його слів зрозуміло, що потрібно бути, як ніколи, обережними.

У регіоні оголошено повітряну тривогу! Сьогодні будьте особливо обережними. Дотримуйтесь правил безпеки й бережіть себе та своїх близьких,

– написав він у телеграмі.

Яка ситуація у Запоріжжі та області загалом

У Генштабі зазначають, що російські окупанти кожного дня обстрілюють з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста та села в регіоні. Зокрема, декілька днів тому вони атакували аж 24 населених пункти на Запоріжжі. Серед них – Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Степове та Плавні.

Окрім того, експерти констатують, що росіяни починають готуватися до можливого контрнаступу ЗСУ на цьому напрямку та будують у Мелітополі та інших містах оборонні укріплення. Росіяни сподіваються, що "зуби дракона" та інша фортифікація їм допоможе втримати позиції, проте фахівці переконані, що це не так.

Також варто пам'ятати, що у Запорізькій області в окупованому місті Енергодарі розташована велика атомна електростанція, яка від початку повномасштабного вторгнення під контролем путінських солдатів. Західні лідери сподіваються, що найближчим часом ворожі війська покинуть територію ЗАЕС, але поки зсувів у розв'язанні питань щодо ядерних загроз немає.

Загалом ситуація на Запоріжжі досить напружена та загрози існують насамперед для життя цивільних. Однак безумовно не може не тішити те, що ворог щодня втрачає на цьому напрямку десятки своїх військових завдяки блискучій роботі Збройних Сил.