Сьогодні було одразу два дзвінки, – Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Володимир Зеленський в понеділок 19 травня двічі розмовляв з Трампом. Він розповів деталі розмови з лідером США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг лідера.

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Деталі розмови Трампа і Зеленського 19 травня

Президент України розповів, що він з Трампом мав сьогодні дві розмови, в різних форматах. Зокрема, це були розмови до дзвінка Трампа Путіну та після.

Під час першої розмови Зеленський говорив про припинення вогню, готовність США до санкційних кроків, якщо Росія не буде підтримувати припинення вогню і не захоче закінчити цю війну.

Також Зеленський розповів, що він попросив Трампа перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без України. Зеленський додав, що вони домовилися про наступний контакт після його розмови з главою Кремля.

Наступною розмова була в "іншому форматі" і тривала вона понад годину. Так, під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались деякі європейські лідери.

Зокрема, другий дзвінок був спільний з президенткою Єврокомісії, президентом Франції, прем'єркою Італії, канцлером Німеччини та президентом Фінляндії.