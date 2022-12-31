Сьогодні одне бажання, і воно втілиться не дивом, – Зеленський привітав українців із Новим роком

Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком. Він наголосив, що в українців наразі єдине бажання. Але, на жаль, для його втілення у життя недостатньо лише дива.

Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською привітали українців з Новим роком. Розповідаємо, що він побажав незламному народові незламної країни.

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Українці творять дива самі, – Зеленський

Президент підкреслив, що бажати чудес українцям у цей день не варто, адже вони їх давно творять самі. Та й друзів справжніх теж бажати не варто. Від початку повномасштабного вторгнення ми всі дізналися, хто ними є, а хто – ні.

Глава держави додав, що усі ми змогли як ніколи відчути кохання за ці понад 10 місяців. І що віру та надію ми вже маємо, і вони – у ЗСУ. Щодо затишку, то там, де українці, там він і є. А світло – "у кожному з нас, навіть коли немає електрики".

Якщо говорити про пригоди та подорожі, то їх наші земляки отримали аж надто багато. І, на жаль, всі ми розуміємо, що вони далеко не зі знаком плюс.

Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги,

– побажав Зеленський.

Де і коли дивитися звернення Зеленського

Володимир Зеленський 31 грудня за лічені хвилини до Нового року виступить перед українцями з традиційним щорічним зверненням. Воно розпочнеться о 23:45 та триватиме до півночі.

У своєму зверненні президент України згадає усі виклики, з якими ми стикнулися упродовж року. Крім того, підсумує здобутки українців, які ось уже понад 10 місяців мужньо протистоять російській агресії.

Транслюватимуть звернення Володимира Зеленського на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці. Також його можна буде подивитися на ютуб-каналі 24 Каналу або прочитати текстову онлайн-трансляцію на сайті 24 Каналу.

Також транслюватимуть звернення: