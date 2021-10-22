Сьогодні у нього день народження, – Єрмак прокоментував напад на свого заступника Жовкву

У ніч проти 22 жовтня на подвір'я заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова". Сам чиновник не постраждав та вже повернувся до роботи.

Як заявив очільник ОП Андрій Єрмак, замах на життя Жовкви стався якраз у його день народження.

Важливо У двір будинку заступника Єрмака Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова"

Єрмак наголосив, що, на щастя, Ігор та його сім'я не постраждали. А правоохоронці оперативно затримали зловмисника, причетного до замаху. Жовква вже дав свідчення слідчим.

Дякую правоохоронцям за професійну роботу. Сподіваюсь на швидке встановлення замовників та можливих мотивів нападу, а також притягнення винних до відповідальності. Сьогодні він (Ігор Жовква – 24 канал) святкує свій день народження,

– написав глава Офісу Президента.

Він додав, що радий бачити Жовкву на робочому місці живим, здоровим та готовим працювати далі. Водночас Єрмак констатував, що, попри погрози й загрози, команда президента продовжить невпинно йти курсом реформ. Навіть якщо комусь це не дуже подобається, додав глава ОП.

Хто був виконавцем замаху

Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Він із селища Косарі Черкаської області. Зловмисник сказав, що просто виконував "замовлення". За замах на Жовкву йому пообіцяли 4 тисячі доларів.

Гроші він мав отримати після того, як інформація про напад на будинок з'явиться у ЗМІ. Мотиви замовника затриманому не відомі.

Раніше на Київщині невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Постраждав водій посадовця. Наразі правоохоронці проводять розслідування цього інциденту.

Повний текст публікації Андрія Єрмака:

Сьогодні вночі було здійснено напад на будинок мого заступника Ігора Жовкви. На щастя, Ігор та його сім'я не постраждали.

Близько 4 години ранку оперативники Нацполіції та СБУ затримали ймовірного зловмисника в Дарницькому районі Києва. Дякую правоохоронцям за професійну роботу. Сподіваюсь на швидке встановлення замовників та можливих мотивів нападу, а також притягнення винних до відповідальності. Наразі Ігор дав свідчення слідчим.

Сьогодні він святкує свій День народження. Радий бачити його на робочому місці живим, здоровим та готовим працювати далі.

Попри погрози й загрози команда президента продовжить невпинно йти курсом реформ. Навіть якщо комусь це не дуже подобається.