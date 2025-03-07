Сьогодні триває найінтенсивніша робота з командою Трампа за весь час, – Зеленський

Україна продовжує працювати з партнерами для досягнення миру. Увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Зеленський про переговори з командою Трампа

Президент наголосив, наша держава продовжує працювати з партнерами, які хочуть миру, так само хочуть, як і українці, над відповідними кроками.

Зеленський анонсував, що наступного тижня буде дуже багато роботи, зокрема, у Європі, зі США, у Саудівській Аравії. Триває підготовка до зустрічей, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки, наголосив президент.

Український лідер розповів про переговори з адміністрацією президента США.

Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час – багато дзвінків. Тематика зрозуміла – мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент подякував всім, хто допомагає Україні, усім, хто підтримує нашу державу, наших людей, нашу оборону і просто правду.