Сьогодні ухвалено кілька потужних рішень, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 19 січня звернувся до українців. У своїй традиційній промові він розповів про те, що цього дня вдалося ухвалити кілька потужних для нашої держави рішень.

Вони стосуються об'єднання міжнародних партнерів навколо допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Читайте далі основне з вечірнього звернення Володимира Зеленського.

Читайте також Війна буде довгою, та чи готові до цього на Заході: що про Україну пишуть іноземні ЗМІ

Провів засідання Ставки

За словами Зеленського, цього разу до нього залучили нових учасників. Мовиться про виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ, керівника Нацполіції Ігоря Клименка.

Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки,

– зазначив президент.

За його словами, до Ставки долучилися також глави різних ОВА. Мовиться про Волинську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську. Як зазначив Зеленський, "думаю, зрозуміло, чому саме така географія". Він додав, що в Україні має бути налагоджений кожен елемент оборони. Зокрема, ТрО.

Під час ставки з доповідями виступили також Головнокомандувач Валерій Залужний. Крім того, виступив командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на полі бою – "Хортиця".

Звернення Володимира Зеленського від 19 січня: дивіться відео

Глава держави зазначив, що роблять кроки, які посилюватимуть підрозділи наших військових у битві за Донбас. Він також похвалив успіхи прикордонників Луганського та Краматорського загонів. Вони спільно з іншими бійцями Сил оборони захищають Бахмут.

Дякую вам, хлопці, за вашу стійкість і здатність завдавати ворогу саме таких втрат, які поступово позбавляють сенсу атаки окупантів!,

– додав він.

Україні потрібні танки

Зеленський зауважив, що Україна та наші міжнародні партнери повинні позбавляти Росію відчуття, що вона чогось досягне. І особливо важливо у цьому питанні мати достатню кількість танків. Мовиться про сучасні західні машини. Про їхнє постачання наша держава активно домовляється з партнерами.

І я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві і який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки,

– підкреслив він.

За словами глави держави, коаліція партнерів уже сформована. Тож наразі Україна очікує рішення Берліна. Коли його ухвалять, активізуються "підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків". Він додав, що вірить в те, що сила німецького лідерства залишиться без змін.

Президент також процитував уривок виступу Шарля Мішеля: "Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє".

Партнери ухвалили потужні рішення

"І маємо сьогодні одразу кілька потужних рішень партнерів у посиленні нашої оборони. Передусім у посиленні нашої артилерії", – зазначив Зеленський.

Він подякував Естонії за черговий і найбільший пакет допомоги. До нього входять гаубиці та боєприпаси. Швеція також спрямує нам NLAW, Archer, а також БМП. Данія ухвалила рішення передати Cesar. Також зенітні гармати, амуніцію та гелікоптери ми отримаємо від Литви.

І готуємося до завтрашнього "Рамштайну" – очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів,

– додав він.

Рекомендуємо ознайомитися з цим матеріалом. У ньому ми розповіли докладніше про військову допомогу, яку останніми днями пообіцяли передати Україні міжнародні партнери.