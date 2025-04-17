Сьогодні Україна та США можуть підписати меморандум щодо Угоди про надра, – Зеленський

Україна та США вже сьогодні, 17 квітня, можуть підписати меморандум щодо Угоди про надра. Це може статися онлайн.

Президент оцінив технічні перемовини зі США як позитивні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

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Україна та США можуть підписати меморандум Угоди про корисні копалини 17 квітня

"Кілька днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутись ще до одного кроку. Це Меморандум про наміри. А у нас наміри позитивні. Тому меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні. Наша сторона сказала: "Окей". Я так розумію, що зараз віцепрем'єрка працює над текстом. Цей меморандум – це важливий перший крок. Ну чому б не погодитись обом країнам", – розповів Зеленський.

Він додав, що технічні зустрічі зі США відбувалися як офлайн, так і онлайн.

Технічна зустріч була дійсно продуктивною та позитивною. Я вважаю, що це добре. Також команди працювали вчора і сьогодні. Працює наша віцепрем'єрка з командою Бессента (міністр фінансів США, – 24 Канал),

– зазначив він.

За його словами, сторони почали працювати над серйозною угодою, яка повинна пройти розгляд у парламенті та пройти відповідні процедури.

"А юристи повинні попрацювати так, щоб це був успіх для обох держав. Тому зустріч була позитивною. Ми бачимо, що сторони йдуть на зустріч одна одній", – підкреслив Зеленський.