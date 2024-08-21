Сьогодні в Україні світло почнуть вимикати раніше: до котрої будуть обмеження

Українська енергосистема наразі дуже потерпає через сильну спеку. Внаслідок цього вимушено повернулися відключення світла, які сьогодні розпочнуться раніше, ніж планувалося напередодні.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго. Зауважимо, що у частині регіонів спека буде зберігатися щонайменше до кінця тижня.

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Сьогодні обмеження розпочнуться раніше

Сьогодні, 21 серпня, з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно,

– йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики зазначають, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

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Однак у разі відсутності форс-мажорів – вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії. Поки буде зберігатись спека, а виглядає так, що вона буде не дуже тривалою – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня.