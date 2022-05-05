Сьогодні запрацювала митна Е-декларація для гуманітарних вантажів: як це працює

Від початку війни в Україну прямує дуже багато гуманітарних вантажів. Аби спростити їхнє ввезення та зменшити черги на кордонах, запустили митну Е-декларацію.

Користуватися митною Е-декларацією можуть і українці, й іноземці. З її допомогою можна зручно розмитнити гуманітарний вантаж.

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Запрацювала митна Е-декларація для гумвантажів

Митна Е-декларація для гуманітарних вантажів запрацювала 4 травня. Скористатись сервісом можна, перейшовши за посиланням.

Для іноземців та українців, які не користуються електронним підписом, BankID чи MobileID необхідно:

З будь-якої країни світу заздалегідь заповнити митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу.

Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Держмитслужби та дублюються декларанту на електронну пошту.

Після отримання декларації її слід видрукувати та підписати.

Потім видруковану та підписану декларацію потрібно передати представнику митниці під час проходження українського кордону.

Українцям, які користуються електронним підписом, BankID чи MobileID, можна оформити митну Е-декларацію гуманітарного вантажу через Єдине вікно Держмитслужби.

Сервіс митна Е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшує ввезення вантажу на територію України та сприяє зменшенню черг у митних пунктах. Участь у розробці сервісу взяли представники Офісу Президента та Державної митної служби.



В Україні запрацювала митна Е-декларація для гумвантажів / Фото Кирила Тимошенка



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