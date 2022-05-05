Сьогодні запрацювала митна Е-декларація для гуманітарних вантажів: як це працює
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Від початку війни в Україну прямує дуже багато гуманітарних вантажів. Аби спростити їхнє ввезення та зменшити черги на кордонах, запустили митну Е-декларацію.
Користуватися митною Е-декларацією можуть і українці, й іноземці. З її допомогою можна зручно розмитнити гуманітарний вантаж.
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Запрацювала митна Е-декларація для гумвантажів
Митна Е-декларація для гуманітарних вантажів запрацювала 4 травня. Скористатись сервісом можна, перейшовши за посиланням.
Для іноземців та українців, які не користуються електронним підписом, BankID чи MobileID необхідно:
- З будь-якої країни світу заздалегідь заповнити митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу.
- Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Держмитслужби та дублюються декларанту на електронну пошту.
- Після отримання декларації її слід видрукувати та підписати.
- Потім видруковану та підписану декларацію потрібно передати представнику митниці під час проходження українського кордону.
Українцям, які користуються електронним підписом, BankID чи MobileID, можна оформити митну Е-декларацію гуманітарного вантажу через Єдине вікно Держмитслужби.Цікаво! Сервіс митна Е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшує ввезення вантажу на територію України та сприяє зменшенню черг у митних пунктах. Участь у розробці сервісу взяли представники Офісу Президента та Державної митної служби.
В Україні запрацювала митна Е-декларація для гумвантажів / Фото Кирила Тимошенка
Гуманітарні вантажі в Україні: останні новини
- У межах ініціатив Командування об'єднаних сил ЗСУ понад 200 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення доставили до 11 українських міст. Гумдопомогу в першу чергу отримали українські захисники, військові госпіталі та внутрішньо переміщені особи.
- Також для ЗСУ на передову передали 15 тонн гуманітарного вантажу. Допомогу військовим скерувала Польща. Її доставили автопотягом.
- Від початку повномасштабної війни у Львові розгорнувся справжній гуманітарний хаб. Місто не лише приймає у себе вимушено переміщених осіб, а й відправляє по Україні необхідну допомогу.
- Зокрема, нещодавно у Львівську область доставили гуманітарний вантаж, до формування якого долучились приблизно 10 мільйонів лікарів з різних куточків світу.
- Також президент Володимир Зеленський розповів про запуск спеціального сайту, на якому кожен охочий може надати або отримати адресну гуманітарну допомогу.
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