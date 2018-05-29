Сьогодні всі пісні я співатиму для неї: Олег Винник прокоментував смерть мами, – ЗМІ

Український співак Олег Винник, у якого 28 травня на 81-му році життя померла матір – Ганна Яківна, розповів, що запланований концерт у Тернополі він не відмінятиме і всі пісні присвятить покійній матері.

Про це повідомляють у ТСН.

Сьогоднішній концерт на Тернопільському міському стадіоні Олег Винник відміняти не буде та присвятить концертну програму пам'яті своєї матері.

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Мама завжди була веселою людиною, душею компанії, любила співати. Останнім часом вона сильно хворіла. Пару днів назад сказала мені: не переживай, мені вже краще, але мої дні підходять. А ще побажала, щоб я завжди був здоровий, щасливий і ніколи не відміняв жодного концерту у своєму житті. Тому сьогодні всі пісні я буду співати для своїй матері,

– прокоментував співак.

Український виконавець також додав, що його ноша – це дарувати щастя людям і він з честю буде нести свій хрест.

Концерт на Тернопільському міському стадіоні повинен був розпочатись о 20:00.

Допис, поширений Вова Тихоліз (@vovatikholiz) 29 Тра 2018 р. о 7:21 PDT

В мережі вже почались з'являтись перші записи з концерту Олега Винника у Тернополі 29 травня.

Допис, поширений Oleg Shkarlupa (@olegshkarlupa) 29 Тра 2018 р. о 10:44 PDT

Допис, поширений Oleg Shkarlupa (@olegshkarlupa) 29 Тра 2018 р. о 11:14 PDT

Допис, поширений Оля Шкабара (@oliashkabara) 29 Тра 2018 р. о 11:44 PDT

Нагадаємо, що звістка про смерть матері Олега Винника з'явилась на сайті українського видання "ТСН" з посиланням на родичів співака. Відомо, що похорон Ганни Яківни відбудеться у середу, 30 травня. Зазначається, що матір Олега Винник тривалий час хворіла і перенесла три інсульти. Офіційного підтвердження від українського артиста в мережі так і не з'явилось.