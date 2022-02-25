Атаки Росії на дитсадок і дибудинок – це воєнні злочини, – Кулеба

Російські окупанти 25 лютого обстріляли дитячий садочок і дитбудинок. Дмитро Кулеба наголосив, що це воєнні злочини.

Міністр закордонних справ зазначив, що МЗС разом з Офісом Генерального прокурора збирає ці та інші матеріали, які невідкладно передасть до Гааги. Про це він повідомив у соцмережах.

Читайте також Росія обстріляла 2 іноземних судна біля порту Южний

Сьогоднішні атаки Росі на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту,

– вказав Дмитро Кулеба.

Глава Міністерства закордонних справ додав, що агресор обов'язково понесе відповідальність.

Росіяни обстріляли дитсадок

Війська Росії 25 лютого обстріляли дитячий садочок в Охтирці на Сумщині.

За попередньою інформацією, поранень зазнали двоє малюків, загинув сторож.

Окрім цього, постраждали внаслідок атаки ворога 6 дорослих людей.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.