Полонений солдат КНДР підтвердив, що Росія видала йому фіктивні документи: що він розповів

Наразі триває спілкування полонених солдатів із Північної Кореї з українськими слідчими. Так, один боєць з КНДР підтвердив, що мав підробні російські документи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке оприлюднив президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 січня.

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Полонений боєць КНДР підтвердив фіктивність виданих Росією документів

На оприлюдненому записі північнокорейський військовий спілкується через перекладача.

Відповідаючи на запитання, він каже, що був поранений у бою, не міг пересуватися. Через кілька днів його знайшли українські військові і евакуювали.

Його запитали, чи у тих російських документах, які йому видали, чи було його фото і справжнє імʼя. На це боєць КНДР відповів заперечно і сказав, що там не було фотографії.

"Щодо імені я теж не памʼятаю, але там не моє імʼя було", – сказав північнокорейський солдат.

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"Встановлюємо факти. Перевіряємо всі деталі. Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна", – підписав відео Зеленський.