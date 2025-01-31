Ми можемо констатувати їхні великі втрати, – Юсов про "відведення військових КНДР"

Сили спеціальних операцій заявили, що на Курщині наразі не спостерігається присутність солдатів Північної Кореї. Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що наразі війська КНДР зазнають значних втрат.

Однак, наразі там не підтвердили інформації про "відведення військ Північної Кореї" з Курської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

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Що заявив Юсов про солдатів КНДР

Юсов каже, що наразі можна підтвердити те, що Північна Корея підтримує Росію, надає їй живу силу та зброю, а солдати КНДР воюють на Курщині під чужими документами. Він також прокоментував матеріал New York Times, у якому повідомили, що північнокорейських військових відкликали з лінії фронту через значні втрати.

За словами Юсова, наразі він не може підтвердити цю інформацію, пояснюючи тим, що міжнародні медіа мають змогу говорити більш "вільніше", ніж працівники офіційних відомств. А також додав, що у Курській області відбуваються ротації військових КНДР, а їх втрати є значними.

Водночас варто зауважити, що речник Сил спеціальних операцій ЗСУ полковник Олександр Кіндратенко каже, що на Курщині вже близько 3 тижнів не спостерігається присутність солдатів Північної Кореї.