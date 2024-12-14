"Корейці, які не закінчуються": Коваленко спростував чутки щодо боїв на Курщині

У мережі повідомляють про безпосередню участь північнокорейських військ у штурмах у Курській області. Коваленко заперечив інформацію про "корейців, які не закінчуються".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка. Зауважимо, про готовність військ Північної Кореї раніше попереджав і Пентагон.

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Що зараз відбувається у Курській області

Андрій Коваленко наголосив, що наразі не варто перебільшувати ситуацію з військами КНДР у Курській області. Він зауважив, що їх готували для введення у бій у якості піхоти у російських підрозділах виключно для кількості. Їх підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.

Зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються". Вони закінчуються, навіть дуже, як і всі,

– зазначив він.

Очільник ЦПД додав, що більш точна інформація про їх можливу участь в боях буде згодом.

Зауважимо, у ГУР 14 грудня повідомили, що північнокорейських солдат вже скоро можуть залучити до бойових дій. Нещодавно вони отримали додаткові запаси продовольства, а також отримали наказ увійти у взаємодію з російськими підрозділами, які ведуть бої на Курському напрямку.