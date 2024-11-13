КНДР уже воює на Курщині, – розвідка Південної Кореї

У Сеулі офіційно підтвердили, що солдати з Північної Кореї воюють за Путіна. Проте там не вказали, в яких саме військах помітили корейців.

24 Канал з посиланням на Reuters передає, що відомо. Тим часом росіяни обкрадають своїх же громадян у Бєлгородській області.

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Що відомо про північнокорейців у Курській області

За оцінками Національної розвідувальної служби, північнокорейські війська, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів,

– мовиться в повідомленні з Сеула.

Окупанти з КНДР завершили розгортання на полі бою і вже беруть участь у бойових діях. Попри те, що світ критикує співпрацю Путіна та Кім Чен Ина, 12 листопада Пхеньян ратифікував договір про взаємну оборону з Росією.

Цікаво, що ані Москва, ані Пхеньян прямо не підтвердили участь військ КНДР на боці Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін наказав вибити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа, тобто до 20 січня. Імовірно, росіяни можуть посилити дронові атаки з нових пускових пунктів поблизу кордону.